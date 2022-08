Ronaldo Napoli, ore decisive per il portoghese: la trattativa continua (Di lunedì 29 agosto 2022) Jorge Mendes sta continuando a lavorare per portare Ronaldo al Napoli, saranno ore decisive per lo scambio con Osimhen Jorge Mendes sta continuando a lavorare per portare Ronaldo al Napoli, saranno ore decisive per lo scambio con Osimhen. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, allo United è vicino Antony che liberebbe il portoghese. Le cifre sono quelle dei giorni scorsi con l’ingaggio di Ronaldo a carico dei Red Devils e con De Laurentiis che avrebbe già trovato l’accordo per i diritti di immagine. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Jorge Mendes stando a lavorare per portareal, saranno oreper lo scambio con Osimhen Jorge Mendes stando a lavorare per portareal, saranno oreper lo scambio con Osimhen. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, allo United è vicino Antony che liberebbe il. Le cifre sono quelle dei giorni scorsi con l’ingaggio dia carico dei Red Devils e con De Laurentiis che avrebbe già trovato l’accordo per i diritti di immagine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

mirkocalemme : #Ronaldo al #Napoli: #Mendes è ottimista e spinge per #Osimhen al #ManUtd. L'offerta, da cui dipende tutta l'opera… - tancredipalmeri : Dunque la tela di Mendes è: - Cristiano Ronaldo gratis al Napoli - stipendio tra 6 e 8 per 2 anni - un’altra dec… - annatrieste : Scrive @maxgallico su Cormez che Ronaldo a Napoli sarebbe come la metro che passa ogni 5 minuti. Mah. Per me sare… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Ronaldo-Napoli, c'è l'ok del portoghese: pronte altre offerte per Osimhen - sportli26181512 : #Napoli-Ronaldo, il giorno della verità: Oggi summit ADL-Giuntoli-Chiavelli: sul tavolo anche il trasferimento di F… -