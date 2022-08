Ronaldo al Napoli | Di Marzio | “É una questione di ore”

tancredipalmeri : Attenzione! Secondo @EduAguirre7 del Chiringuito, amico personale di Cristiano Ronaldo, CR7 avrebbe deciso di non andare al Napoli - DiMarzio : .@sscnapoli: le ultime su #CristianoRonaldo, #Navas e la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside #calciomercato… - Gazzetta_it : CR7-Napoli, ore decisive. Blitz di Mendes per lo scambio con Osimhen - Antonio46863622 : A preferire Ronaldo ad Osimhen siete rimasti in 2. #ronaldo #osimhen #napoli - LucianoQuaranta : RT @Rnaples7: Poi con calma parleremo di Jorge Mendes che tra James Rodriguez, la pagliacciata Ronaldo e Navas ancora bloccato è meglio che… -

Meno due alla fine del mercato e sono ore frenetiche in casa -per gli ultimi colpi. Gli azzurri stanno infatti portanto avanti i discorsi per i possibili approdi di Cristiano, Keylor Navas e la cessione di Fabian Ruiz. A fare il punto della ...... in coincidenza con le voci di mercato sulla clamorosa ipotesi di scambio con il Manchester United tra Cristianoe Victor Osimhen . Alresterà con ogni probabilità il bomber nigeriano, ... Napoli-Cristiano Ronaldo, si attende l'offerta di Mendes. Fabian al Psg, Navas in stand-by Nelle dichiarazioni di questi giorni, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha dato alcuni indizi sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo ...Il migliore amico di Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre, ha appena dichiarato che CR7 non andrà al Napoli. Ma la società di De Laurentiis sta ancora aspettando le mosse ufficiali del suo agente ...