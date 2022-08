Ronaldo a Napoli potrebbe vestire la 7 solo in Europa, in Serie A numeri già assegnati (Di lunedì 29 agosto 2022) In Serie A Cristiano Ronaldo giocherebbe – nel caso in cui venisse, ovviamente – con una maglia diversa dalla 7. Pare che la Lega Serie A non preveda deroghe e poiché i numeri sono già assegnati e la 7 è di Elmas, il portoghese dovrebbe trovarsi un altro numero di maglia. Sarebbe il trionfo dell’ottusa burocrazia, quindi è possibile che in Italia sia realmente così. Nell’Nba i Chicago Bulls pagarono fiori di soldi per consentire a ogni partita a Jordan di indossare la 23. Nell’Nba sono intelligenti, le deroghe si pagano. Invece, sempre nell’ipotesi che il trasferimento si realizzi, Ronaldo tornerebbe CR7 in Champions League perché la lista non è stata ancora consegnata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) InA Cristianogiocherebbe – nel caso in cui venisse, ovviamente – con una maglia diversa dalla 7. Pare che la LegaA non preveda deroghe e poiché isono giàe la 7 è di Elmas, il portoghese dovrebbe trovarsi un altro numero di maglia. Sarebbe il trionfo dell’ottusa burocrazia, quindi è possibile che in Italia sia realmente così. Nell’Nba i Chicago Bulls pagarono fiori di soldi per consentire a ogni partita a Jordan di indossare la 23. Nell’Nba sono intelligenti, le deroghe si pagano. Invece, sempre nell’ipotesi che il trasferimento si realizzi,tornerebbe CR7 in Champions League perché la lista non è stata ancora consegnata. L'articolo ilsta.

