Roma, Sky Sport: è fatta per Camara, atteso domattina a Fiumicino (Di lunedì 29 agosto 2022) La Roma non si ferma più sul mercato. Dopo l’annuncio di Andrea Belotti, i giallorossi hanno chiuso un altro colpo in entrata: come rivelato da Sky Sport è fatta per l’arrivo del centrocampista Mady Camara dall’Olympiakos. Il guineano, dunque, è pronto ad iniziare la sua avventura con la squadra capitolina ed è atteso domani mattina alle 9:30 all’aeroporto di Fiumicino, per poi svolgere le visite mediche di rito. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Lanon si ferma più sul mercato. Dopo l’annuncio di Andrea Belotti, i giallorossi hanno chiuso un altro colpo in entrata: come rivelato da Skyper l’arrivo del centrocampista Madydall’Olympiakos. Il guineano, dunque, è pronto ad iniziare la sua avventura con la squadra capitolina ed èdomani mattina alle 9:30 all’aeroporto di, per poi svolgere le visite mediche di rito.Face.

