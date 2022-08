Roma, Sky: “Solbakken ritorna di moda” (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma Solbakken- La Roma è tornata a lavoro dopo il pari contro la Juventus, per 1-1. I Giallorossi, sfideranno domani, il Monza alle ore 20:45 all’Olimpico. La Roma è continuamente al lavoro per trovare il giusto nome per completare la finestra estiva di calciomercato. I Giallorossi sfideranno domani, nel turno infrasettimanale il Monza, e sarà convocato il nuovo acquisto: Andrea Belotti, che ha svolto l’intera sessione mattutina a Trigoria. Il nome tornato di moda, come riportato da Sky, è quello di Solbakken, attaccante del Bodo Glimt. Il norvegese ha il contratto in scadenza a gennaio; ad inizio mercato aveva trovato l’intesa personale con i capitolini, ma la trattativa era saltata per un mancato accordo sul prezzo del cartellino tra le due società. Per arrivare al Norvegese, la ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 29 agosto 2022)- Laè tornata a lavoro dopo il pari contro la Juventus, per 1-1. I Giallorossi, sfideranno domani, il Monza alle ore 20:45 all’Olimpico. Laè continuamente al lavoro per trovare il giusto nome per completare la finestra estiva di calciomercato. I Giallorossi sfideranno domani, nel turno infrasettimanale il Monza, e sarà convocato il nuovo acquisto: Andrea Belotti, che ha svolto l’intera sessione mattutina a Trigoria. Il nome tornato di, come riportato da Sky, è quello di, attaccante del Bodo Glimt. Il norvegese ha il contratto in scadenza a gennaio; ad inizio mercato aveva trovato l’intesa personale con i capitolini, ma la trattativa era saltata per un mancato accordo sul prezzo del cartellino tra le due società. Per arrivare al Norvegese, la ...

