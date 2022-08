Roma, rissa al centro di accoglienza: immigrati bevono alcol, si pestano e finiscono all’ospedale (Di lunedì 29 agosto 2022) Ancora una rissa a un centro di accoglienza tra immigrati. L’ultimo caso è avvenuto a Roma. Due stranieri di 31 e 34 anni che si trovano in Italia da pochi giorni in Italia erano ospiti di un centro di accoglienza. Come ricostruisce il Messaggero, il punto di immigrati si trova in via della Riserva Nuova, vicino al Villaggio Prenestino. E proprio nel centro è scoppiata la rissa. Uno scontro violento, entrambi se le sono date di santa ragione con le mani e utilizzando anche oggetti contundenti trovati nel centro. Roma, rissa al centro di accoglienza Il motivo della rissa è riconducibile a un banale motivo, peggiorato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) Ancora unaa unditra. L’ultimo caso è avvenuto a. Due stranieri di 31 e 34 anni che si trovano in Italia da pochi giorni in Italia erano ospiti di undi. Come ricostruisce il Messaggero, il punto disi trova in via della Riserva Nuova, vicino al Villaggio Prenestino. E proprio nelè scoppiata la. Uno scontro violento, entrambi se le sono date di santa ragione con le mani e utilizzando anche oggetti contundenti trovati nelaldiIl motivo dellaè riconducibile a un banale motivo, peggiorato ...

Alessan15927371 : RT @SecolodItalia1: Roma, rissa al centro di accoglienza: immigrati bevono alcol, si pestano e finiscono all’ospedale - SecolodItalia1 : Roma, rissa al centro di accoglienza: immigrati bevono alcol, si pestano e finiscono all’ospedale… - TuttoSuRoma : Ladispoli, maxi-rissa in piazza fra baby gang: passante colpita al volto finisce in ospedale - hele_fr : RT @ilmessaggeroit: #ladispoli, maxi-#rissa in piazza fra baby gang: passante colpita al volto finisce in ospedale - _france_roma : RT @HungryMarcio: ???? RISSA SPALLETTI TIFOSO FIORENTINA ???? AIUTOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO -