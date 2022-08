Roma, non solo Belotti: in arrivo anche il nuovo mediano! (Di lunedì 29 agosto 2022) Nonostante l’arrivo di Belotti, il mercato della Roma non è ancora finito e già nella giornata di oggi si potrebbe chiudere per un altro acquisto. D’altronde, José Mourinho era stato piuttosto schietto in risposta alle domande sul mercato nella conferenza stampa al termine di Juventus-Roma. “Ci mancano altri tre giocatori”. Il Gallo è, ovviamente, il primo di questi ed è stato ufficializzato ieri. Camara Roma Chiusura Il secondo sarà, invece, Mady Camara che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sosterrà a breve le visite mediche a Villa Stuart per poi firmare il suo nuovo contratto da giocatore giallorosso. Il mediano guineano arriva dall’Olympiakos in prestito per 1,2 milioni con opzione di riscatto a fine stagione fissata a 12 ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) Nonostante l’di, il mercato dellanon è ancora finito e già nella giornata di oggi si potrebbe chiudere per un altro acquisto. D’altronde, José Mourinho era stato piuttosto schietto in risposta alle domande sul mercato nella conferenza stampa al termine di Juventus-. “Ci mancano altri tre giocatori”. Il Gallo è, ovviamente, il primo di questi ed è stato ufficializzato ieri. CamaraChiusura Il secondo sarà, invece, Mady Camara che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sosterrà a breve le visite mediche a Villa Stuart per poi firmare il suocontratto da giocatore giallorosso. Il mediano guineano arriva dall’Olympiakos in prestito per 1,2 milioni con opzione di riscatto a fine stagione fissata a 12 ...

borghi_claudio : Qualcuno ha chiesto come lasciare nella cuccia con il suo cane e i soldi MONICA CIRINNÀ. Molto semplice: dipende da… - FBiasin : L’#Inter che dopo la prima “è poca roba” ma dopo la seconda “vincerà tutto”, ora “fa pena”. La #Roma che dopo 180’… - CB_Ignoranza : 8 anni dopo di nuovo insieme. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi tornano a Roma. Dite a Fried… - elojuventino : @EdoardoMecca1 Non c’è nessun problema in se Edo, ma se è vero che il video è stato fatto dopo la partita con la Ro… - ErmannoKilgore : RT @mariellaM5S: E annamo, già se vonno para' er culetto i #fratelli...(per chi non è di Roma,'già si vogliono parare il culo')???? #IoVotoM5… -