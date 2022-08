Roma | l’Emergenza Smog rischia di fare oltre 500 morti annui

Leggi su influencertoday

(Di lunedì 29 agosto 2022) “Al’inquinamento non va in vacanza e il Comune, di fronte alla sconfitta in tema di, non saaltro che invitare i cittadini a chiudersi in casa ed evitare i parchi pubblici“. La denuncia arriva oggi dall’esponente di FdI Luciano Ciocchetti, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale6: “Nonostantesi sia svuotata ad agosto come conseguenza delle partenze dei cittadini per le vacanze estive, e malgrado la forte riduzione del numero di automobili in circolazione, le centraline Arpa sparse nella capitale hanno registrato nei giorni scorsi un preoccupante incremento dei valori di Pm10 nell’aria – afferma Ciocchetti – Le situazioni più critiche si riscontrano a Tiburtina, Arenula, Bufalotta e Eur Fermi, mentre sul fronte del biossido di azoto i valori più alti sono ...