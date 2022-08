DiMarzio : .@OfficialUSLecce, contatti per #Diawara della #Roma. Un'altra possibilità per il centrocampo è #AkpaAkpro della… - sportli26181512 : Roma, Diawara si allontana dal Lecce: Amadou Diawara difficilmente vestirà la maglia del Lecce. Dopo i tentativi da… - LALAZIOMIA : Roma, Diawara si allontana dal Lecce - Gazzetta_it : Da #Rabiot e #Arthur a #Shomurodov e #Diawara Gli esuberi che 'scottano' #calciomercato #LaBorsaDiPedullà - SimoneFalc01 : tornato all’Arsenal (questi due al 30/06). Attualmente la Roma dall’anno passato teneva di nazionalità extra-UE: Sh… -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Amadoudifficilmente vestirà la maglia del Lecce. Dopo i tentativi da parte del direttore sportivo Pantaleo Corvino di convincere il giocatore, il club pugliese ha virato su altri obiettivi come Akpa ...Gli ultimi esuberi sono quelli della disperazione, quando mancano pochi giorni e non puoi permetterti di restare a spasso. Inequivocabili le parole di Arrivabene: "Paredes Sì, ma dobbiamo cedere". Il ... Roma, l'arrivo di Camara sblocca le uscite: oltre al Torino anche il Lecce su Diawara Calciomercato Roma, ora le partenze: le ultime In un mercato scoppiettante della Roma rimane da definire chi lascerà il club. Diawara sembra destinato a partire con il Lecce sulle sue tracce. Un altro ...Il direttore sportivo Corvino vira su altri obiettivi. Il guineano dunque continuerà a vestire la maglia giallorossa anche in questa stagione, salvo novità degli ultimi giorni di mercato ...