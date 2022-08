(Di lunedì 29 agosto 2022). Una violenta rissa all’interno di unha visto protagonisti duedi nazionalità somala che, a seguito di un banale motivo,passati dalle parole ai fatti. Nella colluttazione i due, hanno fatto uso degli oggetti che gli capitavano a tiro e per entrambi si è dovuto ricorrere alle cure dell’. Leggi anche:, paura in convento: lite tra un russo e un ucraino finisce a coltellate Violenta rissa tra due connazionali: i fatti I fattiavvenuti nelsito in via della Riserva Nuova nella notte tra venerdì e sabato. Qui due, di 31 e 34 anni, che si trovavano da poco nella strutturastati protagonisti di un’accesa ...

CorriereCitta : Roma, botte da orbi al centro accoglienza: due uomini in ospedale, sono gravi - Archon04088101 : @cassiamancini Perché Roma dovrà anche capire un giorno che botte piena e moglie ubriaca sono una fantasia. Firmato: Uno de roma - AlbertOneBas : @mbuta75 @IlarioDiGiovamb Ma Ilario Ilario un giorno da una botta al cerchio e un giorno alla botte. Stasera pro lazio domani pro Roma - TuttoSuRoma : #Roma, tra la ladra e il proprietario di casa finisce a botte: 25enne arrestata dalla #Polizia, caccia alle complici - Newsinunclick : Il caso Ruberti scatena veleni nel Pd. Il Corriere ha intervistato Sara Battisti, la compagna di Albino Ruberti, ex… -

Rissa tra ragazzi romani e di Ladispoli in piazza Rossellini, a farne le spese una signora di 44 anni finita al pronto soccorso.da orbi tra due gruppi sotto lo sguardo atterrito dei vacanzieri che pensavano di assistere alla scena di un film. A distanza di pochi giorni dalla spedizione punitiva contro un quindicenne, ...Insulti, spintoni e poitra almeno una decina di giovani, sembrerebbe tutti maggiorenni. Nel ... L'altra notte è stata la volta di ragazzi diad azzuffarsi con coetanei di Ladispoli. Sui ...Un nigeriano di 31 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato aggredito da un connazionale, anche lui finito in ospedale. I due stranieri si trovano in Italia da pochi giorni ...E' arrivato a Roma dal Cilento, senza voli e in gran silenzio. Poi mentre tutta la Roma era fisicamente e con la testa a Torino dove ha pareggiato con la Juve ha svolto parte delle visite ...