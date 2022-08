Ritorno in classe, addio (per ora) all’organico Covid, ma avranno il bonus 200 euro (Di lunedì 29 agosto 2022) Manca ormai davvero poco per il Ritorno in classe. Il Ministero dell'Istruzione ha predisposto un vademecum con diverse info utili per la ripresa delle lezioni. Novità anche sul fronte dei docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) Manca ormai davvero poco per ilin. Il Ministero dell'Istruzione ha predisposto un vademecum con diverse info utili per la ripresa delle lezioni. Novità anche sul fronte dei docenti. L'articolo .

orizzontescuola : Ritorno in classe, addio (per ora) all’organico Covid, ma avranno il bonus 200 euro - GallusLorenzo : Ritorno in classe: bisogna misurare temperatura all’ingresso delle scuole? Cosa fare in caso di positivo? Bisogna a… - RevGioia : - Juventus. Monumentali Lassana, Maggiore, Vilhena e Bronn. Il primi ha rivissuto la forma eccezionale del girone d… - Pozzo82 : @DOscarLancini Giusto Oscar. Dobbiamo però pensare a mettere in sicurezza i conti dei comuni. Nelle zone climatiche… - IlnazionalistaD : RT @ilgiornale: Il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole un vademecum con le principali indicazioni da seguire per il ritorno in… -