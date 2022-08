Rissa in volo tra i piloti, la compagnia finisce sotto accusa (Di lunedì 29 agosto 2022) A volte, sul posto di lavoro, anche una sola parola detta in maniera sbagliata o un atteggiamento che non viene ben interpretato può causare tensione e battibecchi tra colleghi. Può capitare dovunque, dalla banca al supermercato, così come anche in ospedale tra medici e infermieri. Ma se a litigare sono due piloti, soprattutto nel bel mezzo di un volo internazionale, ecco che il litigio assume toni ben più preoccupanti. Ed è infatti quello che è successo a bordo di un volo operato dalla compagnia francese Air France tra Ginevra e Parigi a giugno, nel corso del quale il pilota e il copilota sono addirittura arrivati alle mani per un fraintendimento. Rissa tra piloti, cosa è successo La vicenda, come detto, risale a giugno, ma è stata resa nota soltanto nelle scorse ore dopo la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 agosto 2022) A volte, sul posto di lavoro, anche una sola parola detta in maniera sbagliata o un atteggiamento che non viene ben interpretato può causare tensione e battibecchi tra colleghi. Può capitare dovunque, dalla banca al supermercato, così come anche in ospedale tra medici e infermieri. Ma se a litigare sono due, soprattutto nel bel mezzo di uninternazionale, ecco che il litigio assume toni ben più preoccupanti. Ed è infatti quello che è successo a bordo di unoperato dallafrancese Air France tra Ginevra e Parigi a giugno, nel corso del quale il pilota e il copilota sono addirittura arrivati alle mani per un fraintendimento.tra, cosa è successo La vicenda, come detto, risale a giugno, ma è stata resa nota soltanto nelle scorse ore dopo la ...

