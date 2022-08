Rinvio del lancio per Artemis-1: problemi al terzo motore. Nuovo tentativo alle 18,40 di venerdì (Di lunedì 29 agosto 2022) Il countdown è stato fermato 40 minuti prima della partenza. Il razzo è il più potente mai realizzato negli Usa, senza equipaggio, dovrà verificare se inviare già con la prossima missione 4 astronauti fino alla Luna Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 29 agosto 2022) Il countdown è stato fermato 40 minuti prima della partenza. Il razzo è il più potente mai realizzato negli Usa, senza equipaggio, dovrà verificare se inviare già con la prossima missione 4 astronauti fino alla Luna

