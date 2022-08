Rintracciati 42 migranti vicino a Trieste (Di lunedì 29 agosto 2022) La Polizia di Frontiera ha rintracciato oggi 42 migranti nei pressi di San Dorligo, in provincia di Trieste, praticamente a ridosso del confine con la Slovenia. Si tratta di persone provenienti da ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) La Polizia di Frontiera ha rintracciato oggi 42nei pressi di San Dorligo, in provincia di, praticamente a ridosso del confine con la Slovenia. Si tratta di persone provenienti da ...

il_piccolo : Rintracciati 32 migranti a San Dorligo, a ridosso del confine con la Slovenia - BortoneMauro : Rintracciati in stazione dopo lo sbarco a San Gregorio: soccorso gruppo di migranti - Ansa_Fvg : Rintracciati 42 migranti vicino a Trieste. Ennesimo arrivo attraverso la 'rotta balcanica', 400 in 7 giorni #ANSA - milanomagazine : I migranti, alcuni rintracciati e soccorsi a largo delle coste trapanesi, altri provenienti da Lampedusa, erano tut… - stranifattinews : Sbarco migranti, in 59 rintracciati davanti al Capo di Leuca: sono 129 i profughi approdati nel Salento nelle ultim… -

Nove siriani sbarcano nel Salento su piccolo peschereccio

Nove siriani, sbarcati nella notte in Salento, sono stati rintracciati per strada da pattuglie ... che ha provveduto a rifocillare i migranti. Il direttore della Caritas, don Lucio Ciardo, ha richiesto ...

Ennesimo arrivo attraverso la 'rotta balcanica', 400 in 7 giorni