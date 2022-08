Rientro a scuola, l'inflazione nella cartella: "Solo per libri e dizionari per 4 figli spenderò 1.300 euro" (Di lunedì 29 agosto 2022) Tre dei ragazzi di Selma De Mitri frequentano il classico Beccaria e riescono in qualche situazione a scambiarsi i testi. La più giovane è in seconda media, per lei alcuni volumi usati dei fratelli. "Settembre è diventato il mese nero per la famiglia" Leggi su repubblica (Di lunedì 29 agosto 2022) Tre dei ragazzi di Selma De Mitri frequentano il classico Beccaria e riescono in qualche situazione a scambiarsi i testi. La più giovane è in seconda media, per lei alcuni volumi usati dei fratelli. "Settembre è diventato il mese nero per la famiglia"

