Ricordi Lucia Mascino "La mamma di Nina in Braccialetti Rossi"? Ecco com'è oggi (FOTO) (Di lunedì 29 agosto 2022) Lucia Mascino è diventata nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte alla fiction ''Braccialetti Rossi" andata in onda dal 2014 al 2016 su Rai 1. Nel corso della sua carriera professionale ha preso parte a diversi film e serie TV: "I delitti del BarLume", "Una mamma imperfetta", "Non è mai troppo tardi", "Il candidato – Zucca presidente", "Suburra – La serie", "Io sono Mia", "Illuminate", "Bang Bang Baby", "Vivere non è un gioco da ragazzi". La domanda che però i tanti fan di Braccialetti Rossi si saranno posti è la seguente: "com'è diventata la mamma di Nina con il passare del tempo?" Scopriamolo insieme.

