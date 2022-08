(Di lunedì 29 agosto 2022) Avevano organizzato unaingegnosa che aveva permesso loro di ‘guadagnare’ 500ma sono state smascherate. Vittima del raggiro una tabaccaia della zona di Minturno Scauri la quale però, insospettita dall’atteggiamento delle clienti, ha dato l’allarme appena in tempo. E alla fine questa sorta di ‘banda’ improvvisata (composta da cinque donne, tutte di Napoli) è stata bloccata dai Carabinieri. E’ successo sabato scorso.a Minturno Scauri Ma cosa hanno tentato di fare le malviventi? Le prime due si sono recate presso il Tabaccaio chiedendo, fingendosi delle normali clienti, di dover ricaricare una. La ricarica viene regolarmente effettuata ma all’atto del pagamento la coppia finge stupore e sorpresa nell’accorgersi di non avere con sé la somma necessaria per completare ...

CorriereCitta : Ricaricano la Postepay con 500 euro, non pagano e intanto le complici prelevano: smascherata truffa -

