Renato Zero, chi è l’ex moglie Lucy Morante: “Ho amato solo lei” (Di lunedì 29 agosto 2022) La vita sentimentale di Renato Zero è da sempre avvolta da un alone di mistero. Il cantautore romano è stato sempre molto riservato riguardo la sfera privata, preferendo non dare in pasto ai giornali e al pubblico i dettagli delle sue storie d’amore. Proprio questa sua riservatezza ha fatto sì che nel corso della sua carriera si diffondessero voci riguardanti il suo orientamento sessuale. Il cantautore, infatti, è da anni un’icona del mondo gay ed in più di un’occasione gli è stato chiesto di fare outing. Renato Zero ha amato una sola donna Lucy Morante. Renato Zero ha però smentito queste voci sul suo conto in un’intervista rilasciata al sito ‘Gay.it’, spiegando come gli piacciano le donne: “Gay vuol dire estetismo trasgressivo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) La vita sentimentale diè da sempre avvolta da un alone di mistero. Il cantautore romano è stato sempre molto riservato riguardo la sfera privata, preferendo non dare in pasto ai giornali e al pubblico i dettagli delle sue storie d’amore. Proprio questa sua riservatezza ha fatto sì che nel corso della sua carriera si diffondessero voci riguardanti il suo orientamento sessuale. Il cantautore, infatti, è da anni un’icona del mondo gay ed in più di un’occasione gli è stato chiesto di fare outing.hauna sola donnaha però smentito queste voci sul suo conto in un’intervista rilasciata al sito ‘Gay.it’, spiegando come gli piacciano le donne: “Gay vuol dire estetismo trasgressivo, ...

