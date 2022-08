Regione Lombardia: esce De Corato, al suo posto La Russa (Di lunedì 29 agosto 2022) L’assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, ha incontrato oggi il presidente della Regione Lombardia, Attlio Fontana, formalizzando le sue dimissioni dall’incarico “a seguito – ha spiegato – della candidatura alle elezioni politiche del 25 settembre”. Fontana ha nominato assessore, con decorrenza da domani, martedì 30 agosto, e con le stesse deleghe, Romano La Russa. Lo riporta una nota di Palazzo Lombardia. De Corato ha ringraziato il governatore e l’intera Giunta “per l’importante azione di governo svolta in questi difficili anni”. Nel contempo, il presidente della Regione ha rivolto un “cordiale ringraziamento” all’assessore uscente “per il proficuo impegno dimostrato e per gli importanti risultati ottenuti”. De ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) L’assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De, ha incontrato oggi il presidente della, Attlio Fontana, formalizzando le sue dimissioni dall’incarico “a seguito – ha spiegato – della candidatura alle elezioni politiche del 25 settembre”. Fontana ha nominato assessore, con decorrenza da domani, martedì 30 agosto, e con le stesse deleghe, Romano La. Lo riporta una nota di Palazzo. Deha ringraziato il governatore e l’intera Giunta “per l’importante azione di governo svolta in questi difficili anni”. Nel contempo, il presidente dellaha rivolto un “cordiale ringraziamento” all’assessore uscente “per il proficuo impegno dimostrato e per gli importanti risultati ottenuti”. De ...

- ilSaronno : Regione Lombardia, si è dimesso De Corato. Al suo posto La Russa -