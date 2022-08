Razionamento per le imprese ma volontario. Il nuovo piano d'emergenza se Putin stacca il gas (Di lunedì 29 agosto 2022) Cingolani martedì lo presenta a Draghi. Tutto ruota sul servizio di interrompibilità: l'impresa si stacca dalla rete per qualche giorno, la produzione rallenta e lo Stato risarcisce. Il punto debole: il costo viene scaricato in bolletta. Trattativa con Confindustria per un calendario delle interruzioni condiviso Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 agosto 2022) Cingolani martedì lo presenta a Draghi. Tutto ruota sul servizio di interrompibilità: l'impresa sidalla rete per qualche giorno, la produzione rallenta e lo Stato risarcisce. Il punto debole: il costo viene scaricato in bolletta. Trattativa con Confindustria per un calendario delle interruzioni condiviso

