Raspadori ha mostrato il Napoli alternativo che ha in mente Spalletti (Di lunedì 29 agosto 2022) Una partita difficilissima Come ha sottolineato Massimiliano Gallo nel suo commento postpartita, il Napoli non deve guardare male il pareggio colto a Firenze. È un discorso che vale anche dal punto di vista dell'analisi tattica. Per un motivo semplice, che contiene tantissime cose: per genetica e quindi per contrapposizione, la Fiorentina è – e sarà – uno degli avversari più ostici per la squadra di Spalletti. Lo è stata a maggior ragione ieri. Lungo tutta una gara in cui è stato evidente il gap fisico legato alle diverse necessità di preparazione: Italiano ha dovuto presentare una squadra pronta per il preliminare di Conference League, al di là del mercato; Spalletti, invece, è ancora in fase di costruzione. Anche perché gli acquisti del Napoli sono arrivati tardi, cioè da poco, e quindi non hanno ancora la conoscenza ...

