Ranking ATP (29 agosto): Medvedev guida, ma la leadership è in pericolo. Berrettini sale di un posto (Di lunedì 29 agosto 2022) Daniil Medvedev è al comando del Ranking ATP. E questo è fatto noto. Come lo è che il suo status di primo giocatore del mondo risulta in pericolo, e sono cinque i giocatori a poterselo accaparrare. Avrebbero potuto essere sette, ma, per motivi diversi, Alexander Zverev e Novak Djokovic non possono contendergli il trono a New York. Tutto, fondamentalmente, dipende dal fatto che Medvedev difende una quantità enorme di punti, i 2000 della vittoria degli US Open. Rafael Nadal è il più accreditato per farcela: vincendo il torneo sarebbe numero 1, ma lo diventerebbe qualora nessuno tra Medvedev, Alcaraz, Tsitsipas e Ruud raggiunga almeno la finale. Il gioco dei vari incastri è piuttosto complicato, ma di base senza l’ultimo atto del quarto Slam dell’anno non si può ambire alla leadership ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Daniilè al comando delATP. E questo è fatto noto. Come lo è che il suo status di primo giocatore del mondo risulta in, e sono cinque i giocatori a poterselo accaparrare. Avrebbero potuto essere sette, ma, per motivi diversi, Alexander Zverev e Novak Djokovic non possono contendergli il trono a New York. Tutto, fondamentalmente, dipende dal fatto chedifende una quantità enorme di punti, i 2000 della vittoria degli US Open. Rafael Nadal è il più accreditato per farcela: vincendo il torneo sarebbe numero 1, ma lo diventerebbe qualora nessuno tra, Alcaraz, Tsitsipas e Ruud raggiunga almeno la finale. Il gioco dei vari incastri è piuttosto complicato, ma di base senza l’ultimo atto del quarto Slam dell’anno non si può ambire alla...

WeAreTennisITA : Borna Coric conquista Cincinnati ?? Il croato batte Tsitsipas per 7-6 6-2 rimontando il primo set da uno svantaggio… - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 29-08-2022 Passi avanti per Berrettini e Fognini, bene Mannarino: Bene Kyrgios, cala leggermente Mu… - sportface2016 : #Tennis - Il ranking #ATP aggiornato al 29 agosto: #Berrettini guadagna una posizione - paoloangeloRF : Il ranking ATP alla vigilia degli US Open - livetennisit : Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Adrian Mannarino rientra tra i top 50 -