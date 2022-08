Quarta Repubblica ospiti 29 agosto 2022, le anticipazioni della prima puntata (Di lunedì 29 agosto 2022) Quarta Repubblica ospiti 29 agosto 2022 Torna nel lunedì sera ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 29 agosto 2022)29Torna nel lunedì sera ...

_PuntoZip_ : Rete 4 – Stasera torna “QUARTA REPUBBLICA” – Nicola Porro intervista Matteo Renzi e Matteo Salvini – Tra i temi: il… - luciapanizio : RT @ItaliaViva: ?? Ci vediamo stasera con Matteo Renzi ospite di Nicola Porro. Non mancate! ??Rete4 ?? 21.30 ?? Quarta Repubblica https://t.c… - ocagiulietta : RT @Marialessia85: ?? Ci vediamo stasera con Matteo Renzi ospite di Nicola Porro. Non mancate! ??Rete4 ?? 21.30 ?? Quarta Repubblica https://… - FabrizioSigolo : RT @ItaliaViva: ?? Ci vediamo stasera con Matteo Renzi ospite di Nicola Porro. Non mancate! ??Rete4 ?? 21.30 ?? Quarta Repubblica https://t.c… - GuidaTVPlus : 29-08-2022 21:25 #Rete4 Quarta repubblica #Talkshow #Informazione #StaseraInTV -