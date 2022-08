(Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo due mesi dall’ultima, torna l’appuntamento del lunedì sera di Rete 4 con, il programma di attualità condotto dal giornalista Nicola Porro. Tanti, come sempre, saranno ial centro della, soprattutto ora che si avvicinano le elezioni politiche e i riflettori sono puntati sui partiti e i programmi elettorali. Di cosa si parleràAl centro dellala politica. Ma non solo. Inevitabilmente, si parlerà anche di caro bollette e del caso Ruberti, il capo gabinetto di Gualtieri che si è dimesso dopo il video choc. Siamo tornati.Ci vediamoalle 21.25 con @NicolaPorro su @rete4 #...

JezabelBarbe : @NicolaPorro Eccolo la!! Tutti in politica, ormai è uno sport, poi quale sarebbe da votare dei due?, quello della z… - zazoomblog : Renzi e Salvini ospiti a Quarta Repubblica su Retequattro - #Renzi #Salvini #ospiti #Quarta - CorriereCitta : Quarta Repubblica, anticipazioni puntata 29 agosto 2022: temi e ospiti di stasera #quartarepubblica - Lopinionista : Renzi e Salvini ospiti a Quarta Repubblica su Retequattro - roberto_rumiati : RT @Lisa02595380: Questa sera @matteorenzi a Quarta Repubblica, rete 4, ore 21.30 -

Ladose invece è stata ricevuta dal 16,32% delle persone idonee , per un totale di 2.233.108 ... e potrebbe essere un passo importante verso un vaccino annuale " afferma a LaMassimo ...Il cosiddetto 'Terzo Polo' anche per le rilevazioni di Quorum/YouTrend è in realtà laforza ... Mentre il presidente dellaSergio Mattarella (58%) e il presidente del Consiglio uscente ...Dopo due mesi dall’ultima puntata, torna l’appuntamento del lunedì sera di Rete 4 con Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto dal giornalista Nicola Porro. Tanti, come sempre, saranno i ...Nella puntata del 29 agosto si parlerà del caro bollette, le polemiche sul rigassificatore a Piombino e le cause dell'astensionistmo ...