Quante novità per la fotocamera dei Samsung Galaxy S22 con aggiornamento dedicato

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 29 agosto 2022) I possessori deiS22 si preparino a vedere migliorate sensibilmente le prestazioni della loro: un nuovoalla preziosa componente è in rilascio in Sud Corea e in Germania e non mancherà di giungere presto anche altrove. In effetti, le versioni firmware siglate rispettivamente S90xNKSU2AVHB e S90xBXXU2AVH9 iniziano ad essere notificate nei paesi indicati per il download e inglobano una serie di. La prima cosa da dire è che il nuovoper iS22 porta la funzione hyperlapse per il teleobiettivo 3x. La feature per velocizzare i video (simile al timelapse) era prima limitata solo allaprimaria e ultrawide mentre ora si aggiunge ...