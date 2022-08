Quando inizia la nuova edizione di Back to School su Italia 1? (Di lunedì 29 agosto 2022) Uno dei programmi televisivi di inizio 2022 che ha raccolto maggiori consensi tra gli addetti ai lavori sta per tornare. Parliamo di Back to School, nato da un’idea di Angelo Ferrari, Ilaria Dallatana e Francesca Canetta, che grazie anche alla conduzione di Nicola Savino è riuscito a imporsi all’attenzione del pubblico da casa in maniera positiva. D’altronde la trasmissione si basa su un’idea originale, quella di sottoporre 25 personaggi noti dello spettacolo all’esame di quinta elementare, di fronte a una vera commissione d’esame. Per prepararsi al meglio all’esame, così da non sfigurare di fronte ai professori, i vip vengono seguiti da un gruppo di bambini delle elementari (in tutto sono dodici), che nel programma prendono il nome di Maestrini. Scopriamo insieme Quando inizia la prossima edizione ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 29 agosto 2022) Uno dei programmi televisivi di inizio 2022 che ha raccolto maggiori consensi tra gli addetti ai lavori sta per tornare. Parliamo dito, nato da un’idea di Angelo Ferrari, Ilaria Dallatana e Francesca Canetta, che grazie anche alla conduzione di Nicola Savino è riuscito a imporsi all’attenzione del pubblico da casa in maniera positiva. D’altronde la trasmissione si basa su un’idea originale, quella di sottoporre 25 personaggi noti dello spettacolo all’esame di quinta elementare, di fronte a una vera commissione d’esame. Per prepararsi al meglio all’esame, così da non sfigurare di fronte ai professori, i vip vengono seguiti da un gruppo di bambini delle elementari (in tutto sono dodici), che nel programma prendono il nome di Maestrini. Scopriamo insiemela prossima...

Gabau292016 : RT @qn_carlino: Scuola: quando inizia in Emilia Romagna e nuove regole Covid - APrasedi : @cmdotcom Origi arrivato rotto e giocato pochissimi minuti...acquisto sbagliato. Rebic inizia stessa solfa scorso a… - qn_giorno : Bake Off 2022, quando inizia, chi sono i concorrenti e i giudici - chavarzabalus__ : Settembre è sempre stato il mio incubo. Da quando mi sono diplomata ho sempre vissuto con ansia la fine dell'estat… - giandomenic45 : @gloquenzi @pbecchi @MinisteroSalute Non ho capito quando inizia il 2021. -