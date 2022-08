Quando Ilary Blasi era una letterina | Gerry Scotti | rivelazione-bomba su Francesco Totti

(Di lunedì 29 agosto 2022) Un retroscena inedito quello raccontato dain un'intervista a Panorama: il conduttore - che torna oggi su Canale 5 con Caduta Libera - ha parlato della relazione ormai finita tra. In particolare ha raccontato un aneddoto risalente aconduceva Passaparola e laera una delle "letterine" della trasmissione, insieme ad altri volti noti come Silvia Toffanin, Alessia Mancini, Alessia Ventura, Alessia Fabiani. Fu proprio in quel periodo, infatti, che due iniziarono a frequentarsi. "Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell'ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa - ha raccontato ...

Novella_2000 : Gerry Scotti, quando incontrò Totti negli studi di Passaparola (dove lavorava Ilary) - sBinottoFC : @Venom_1908 Ancora godo per quando ha smerdato ilary blasi e Mughini - unaltraodissea : Ilary da quando ha scoperto le corna: - harryxtimmytim : chissà come si è sentito quando ilary e totti hanno annunciato la separazione - diavolista : @DanielaManetti @tiornanetre Assolutamente, oltretutto Ilary era ancora giovane quando iniziò -

Ma per ora Francesco Totti non avrebbe alcuna intenzione di uscire allo scoperto con Noemi: prima vuole definire i dettagli del divorzio da. Solola separazione sarà conclusa, si sentirà ...Gerry Scotti in una recente intervista a Panorama ha voluto ricordare un tenero aneddoto sugli inizi della storia trae Totti,i due iniziavano a frequentarsi proprio in quegli anni: Un ...Gerry Scotti è pronto al debutto della nuova stagione di Caduta Libera e parla di come sarà il suo ultimo giorno di lavoro e di Sanremo 2023.La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai tristemente diventata il gossip numero uno dell'estate 2022. A parlare della rottura tra il Pupone e la conduttrice dell'Isola dei Famosi è sta ...