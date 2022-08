Quali sono i migliori delivery e take away di Roma, secondo il Gambero Rosso (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Il Gambero Rosso una ne pensa e cento ne fa. Come l'ultima guida Roma 2023 del Gambero Rosso in cui una sezione è dedicata al delivery e ai take-away, l'ultima formula della ristorazione, perfezionata durante la pandemia ma destinata a rimanere, come ormai è ovvio, anche in futuro. Perché non sempre si ha voglia o tempo per concedersi una cena al ristorante, la pandemia ci ha impigrito e fatto scoprire quanto è bello cenare a casa da soli o con amici facendosi recapitare un buon pasto più o meno “firmato”. E poi c'è il fatto che il desiderio di buon cibo resta sempre e non ci lascia mai. secondo la Bibbia dei gourmet, c'è la chef Cristina Bowerman dietro Bowie, un valido servizio di delivery attivo sia a Roma sia a Milano, per ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Iluna ne pensa e cento ne fa. Come l'ultima guida Roma 2023 delin cui una sezione è dedicata ale ai, l'ultima formula della ristorazione, perfezionata durante la pandemia ma destinata a rimanere, come ormai è ovvio, anche in futuro. Perché non sempre si ha voglia o tempo per concedersi una cena al ristorante, la pandemia ci ha impigrito e fatto scoprire quanto è bello cenare a casa da soli o con amici facendosi recapitare un buon pasto più o meno “firmato”. E poi c'è il fatto che il desiderio di buon cibo resta sempre e non ci lascia mai.la Bibbia dei gourmet, c'è la chef Cristina Bowerman dietro Bowie, un valido servizio diattivo sia a Roma sia a Milano, per ...

