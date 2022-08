Putin | Il mondo unipolare ha fatto il suo tempo Verrà sostituito da un nuovo ordine con baricentro in Asia

(Di lunedì 29 agosto 2022) “L’obsoleto modellovieneda unmondiale basato sui principi fondamentali della giustizia e dell’uguaglianza, riconoscendo il diritto di ogni stato e popolo al proprio percorso sovrano di sviluppo”. Lo ha detto il leader russo, Vladimir, in un saluto pubblicato sul sito web del Cremlino in occasione dell’apertura del 7° Eastern Economic Forum in programma a Vladivostok. Lo riporta la Tass. Secondo il leader del Cremlino “è nella regione-Pacifico che si stanno formando potenti centri politici ed economici, che fungono da forza trainante di questo processo irreversibile”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

