Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di lunedì 29 agosto 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 29 agosto 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Salento: Grandine con chicchi come noci, terrore nel centro del paese. Allagamenti e danni si sono verificati nel Sale… - infoitinterno : Maltempo, forti temporali in Puglia: crollo delle temperature, pioggia e grandine tra Murge e Salento - infoitinterno : Maltempo, è allerta gialla in Puglia per temporali e grandinate. Coldiretti: 'A rischio frutta e vendemmia' - infoitinterno : Maltempo Puglia: grandinata nel Salento, chicchi grandi come noci - infoitinterno : Maltempo Puglia, Coldiretti: sos grandine nelle campagne, Salento in ginocchio -