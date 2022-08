PSG, trovato l’accordo per la cessione: “Visite mediche in 48 ore” (Di lunedì 29 agosto 2022) trovato l’accordo per la cessione in casa PSG, le Visite mediche sono previste nelle prossime 48 ore Il lavoro che sta portando avanti Luis Campos, direttore sportivo del PSG, è più che buono fino a questo momento. Il tandem con Galtier sta dando soddisfazioni sul mercato ad Al-Khelaifi. Nessuna spesa folle, anzi, gli esuberi stanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 29 agosto 2022)per lain casa PSG, lesono previste nelle prossime 48 ore Il lavoro che sta portando avanti Luis Campos, direttore sportivo del PSG, è più che buono fino a questo momento. Il tandem con Galtier sta dando soddisfazioni sul mercato ad Al-Khelaifi. Nessuna spesa folle, anzi, gli esuberi stanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

lorenzoparente_ : @scottotweet O meglio Navas non ha trovato un accordo con PSG per la buonuscita così come Sanchez con l’Inter - PietroCuomo92 : @scottotweet ma non era il contrario? accordo trovato col napoli ma non con psg per buonuscita - Giovanniparilo : #calciomercato @sscnapoli sul fronte uscite accordo trovato per @FabianRP52 in giornata dovrebbe arrivare la chiusu… - ilmionapoli : Calciomercato Napoli: Navas è bloccato dal PSG, il costaricense non ha ancora trovato un accordo per la buonuscita… - samanth54936409 : RT @SportRepubblica: Calciomercato, le ultime news di oggi: Fabian Ruiz al Psg, accordo trovato. Roma, Belotti ha firmato. Monza, Ballardin… -