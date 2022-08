Province più sportive, Bergamo si conferma al quinto posto in Italia (Di lunedì 29 agosto 2022) Bergamo si conferma al quinto posto in Italia per indice di sportività della sua provincia, che misura la qualità e la diffusione dello sport: un’analisi realizzata da Pts per il Sole 24 Ore, che ha analizzato 32 indicatori relativi a strutture, sport di squadra, sport individuali e sport e società. Palma di migliore provincia, in questo senso, va a Trento, che riprende la vetta dopo tre anni superando Bolzano e Trieste in un podio tutto a tinte del Nord-Est, ai piedi del quale si confermano Cremona e Bergamo, prime rappresentanti di una Lombardia che piazza ben sette Province nelle prime 20 posizioni. Si conferma, anche in questa speciale classifica, la spaccatura tra Nord e Sud Italia: Cagliari al 20esimo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 agosto 2022)sialinper indice di sportività della sua provincia, che misura la qualità e la diffusione dello sport: un’analisi realizzata da Pts per il Sole 24 Ore, che ha analizzato 32 indicatori relativi a strutture, sport di squadra, sport individuali e sport e società. Palma di migliore provincia, in questo senso, va a Trento, che riprende la vetta dopo tre anni superando Bolzano e Trieste in un podio tutto a tinte del Nord-Est, ai piedi del quale sino Cremona e, prime rappresentanti di una Lombardia che piazza ben settenelle prime 20 posizioni. Si, anche in questa speciale classifica, la spaccatura tra Nord e Sud: Cagliari al 20esimo ...

