Professioni | Giuseppin Ass Tatuatori | Con Covid più abusivi | a rischio concorrenza e salute clienti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. (Labitalia) - "La voglia di tatuaggio non si è mai spenta, neanche con ilche anzi ha spinto il dilagare del fenomeno dell'smo". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia il presidente dell'Associazione.it, Ugo Eliseo, che conta circa 200 iscritti. "Le restrizioni - afferma - introdotte con la pandemia hanno di fatto limitato la professione di chi rispetta la legge a favore di chi, invece, esercita senza rispettarla. Quella del tatuatore è una professione che richiede non solo formazione, ma anche e soprattutto il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge che, per chi è in regola, si traducono in spese che appunto l'abusivo non rispetta intascando di fatto molti più guadagni". "Chi lavora rispettando la legge - sottolinea - deve tenere conto non solo delle ...