PresaDiretta | stasera 29 agosto 2022 | argomenti e ospiti

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 29 agosto 2022) Lunedì 29partirà la nuova edizione diin onda come sempre a partire dalle ore 21:25 su Rai 3. La prima puntata di questo nuovo ciclo di otto appuntamenti avrà il titolo 'Guerra e Fame'. Il programma di Riccardo Iacona e di Cristina De Ritis, realizzato con la collaborazione di Giulia Bosetti, Lisa Iotti, Raffaella Pusceddu, sarà quindi incentrato questa settimana su un tema di grande attualità. Vediamo tutti i dettagli sull'inchiesta. 'Guerra e Fame': l'inchiesta in onda ail 29La prima puntata del nuovo ciclo di appuntamenti consarà dedicato alla guerra del grano scatenata dal conflitto in Ucraina, ma anche dei cambiamenti climatici e degli speculatori. La puntata sarà dedicata quindi ad una questione ...