Premier League: i risultati della 4° giornata (Di lunedì 29 agosto 2022) L’Arsenal di Mikel Arteta si conferma primatista della Premier League riuscendo in tre minuti a ribaltare la gara con il Fulham. Il Manchester City vince trascinato da Haaland dopo aver subito due reti improvvise da parte del Crystal Palace, poi incapace di reggere alle pressioni dell’Etihad; mentre il Liverpool non ha avuto freni contro il Bournemouth, demolendolo con nove reti. risultati positivi anche per Chelsea e Tottenham, con i primi vittoriosi sul Leicester, nonostante l’espulsione di Gallagher e l’assenza di Koulibaly, e i secondi quadrati nel battere il Nottingham 2 a 0 (doppietta di Kane). Il Manchester United del discusso Cristiano Ronaldo vince in trasferta a Southampton, mentre il West Ham supera l’Aston Villa grazie a Fornals. SOUTHAMPTON-MANCHESTER UNITED 0-1 5? Bruno Fernandes ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 agosto 2022) L’Arsenal di Mikel Arteta si conferma primatistariuscendo in tre minuti a ribaltare la gara con il Fulham. Il Manchester City vince trascinato da Haaland dopo aver subito due reti improvvise da parte del Crystal Palace, poi incapace di reggere alle pressioni dell’Etihad; mentre il Liverpool non ha avuto freni contro il Bournemouth, demolendolo con nove reti.positivi anche per Chelsea e Tottenham, con i primi vittoriosi sul Leicester, nonostante l’espulsione di Gallagher e l’assenza di Koulibaly, e i secondi quadrati nel battere il Nottingham 2 a 0 (doppietta di Kane). Il Manchester United del discusso Cristiano Ronaldo vince in trasferta a Southampton, mentre il West Ham supera l’Aston Villa grazie a Fornals. SOUTHAMPTON-MANCHESTER UNITED 0-1 5? Bruno Fernandes ...

