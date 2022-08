Poste Italiane, sventato un furto al centro di distribuzione Eur a San Paolo - Ostiense: cos'è accaduto (Di lunedì 29 agosto 2022) La collaborazione tra Poste Italiane e le Forze dell'Ordine ha consentito ancora una volta di sventare un tentativo di furto ai danni di Poste Italiane. Questa volta preso di mira non un Ufficio ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 agosto 2022) La collaborazione trae le Forze dell'Ordine ha consentito ancora una volta di sventare un tentativo diai danni di. Questa volta preso di mira non un Ufficio ...

giorgiolecis : Poste Italiane. Città Metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna: pensioni in pagamento dal 1° settembre - fedetropical : @cmqsaturnalia Si sì! Tutto luglio è passata la pubblicità di poste italiane, vedi le differenze ahaha - eramalice : RT @TaliaSplendente: User con l'immagine del profilo delle poste italiane ma con le sue iniziali non ha proprio capito il punto del discors… - pescaranews : In provincia di Pescara le pensioni del mese di settembre saranno accreditate da venerdì 1 del medesimo mese per... - nozoily : RT @CatelloNapodano: Odio eterno a poste italiane -