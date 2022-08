Porto Torres, Martina Berluti morta a 17 anni: caduta da cavallo durante l’allenamento (Di lunedì 29 agosto 2022) Era caduta da cavallo durante un allenamento ed era stata trasportata all’ospedale di Sassari in gravissime condizioni. Purtroppo oggi dopo un giorno di agonia Martina Berluti, 17 anni, amazzone dell’Asd Endurance Team del Golfo di Porto Torres, è morta. L’incidente è avvenuto sabato a Porto Torres. La ragazza si stava allenando quando l’animale è scivolato e lei è caduta, rimanendo gravemente ferita. Subito soccorsa è stata trasportata in Elisoccorso all’ospedale Santissima Annunciata di Sassari, dove purtroppo oggi è deceduta. A darne notizia della scomparsa della giovane amazzone è stato il comitato regionale della Fise Sardegna, sulla pagina Facebook ufficiale. «Il Comitato ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 29 agosto 2022) Eradaun allenamento ed era stata trasportata all’ospedale di Sassari in gravissime condizioni. Purtroppo oggi dopo un giorno di agonia, 17, amazzone dell’Asd Endurance Team del Golfo di, è. L’incidente è avvenuto sabato a. La ragazza si stava allenando quando l’animale è scivolato e lei è, rimanendo gravemente ferita. Subito soccorsa è stata trasportata in Elisoccorso all’ospedale Santissima Annunciata di Sassari, dove purtroppo oggi è deceduta. A darne notizia della scomparsa della giovane amazzone è stato il comitato regionale della Fise Sardegna, sulla pagina Facebook ufficiale. «Il Comitato ...

