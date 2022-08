Pomezia, al via a Campo Ascolano il progetto sperimentale Centro famiglia – Gioco Educativo “La Mongolfiera dei sogni” (Di lunedì 29 agosto 2022) Parte a Campo Ascolano, nel complesso Villaggio Tognazzi, il progetto sperimentale Centro famiglia – Gioco Educativo “La Mongolfiera dei sogni”. Sono aperte le iscrizioni al servizio mattutino Centro famiglia – Gioco Educativo, attivo dalle 08.30 alle 12.30 e rivolto ai bambini in età 18-36 mesi e al servizio ludoteca, attivo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e rivolto alla fascia di età 3-14 anni. Le attività Le attività, organizzate in un bene sequestrato alla criminalità organizzata ristrutturato con un finanziamento regionale, vengono erogate grazie ad un progetto del Comune di Pomezia dal valore di 95.000 Euro e si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) Parte a, nel complesso Villaggio Tognazzi, il“Ladei”. Sono aperte le iscrizioni al servizio mattutino, attivo dalle 08.30 alle 12.30 e rivolto ai bambini in età 18-36 mesi e al servizio ludoteca, attivo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e rivolto alla fascia di età 3-14 anni. Le attività Le attività, organizzate in un bene sequestrato alla criminalità organizzata ristrutturato con un finanziamento regionale, vengono erogate grazie ad undel Comune didal valore di 95.000 Euro e si ...

