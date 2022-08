Politica e pop corn – I politici sbarcano su TikTok anche Berlusconi

(Di lunedì 29 agosto 2022) Partiamo con il primo pacchetto di pop, che ci viene offerto da molti leader. Chi ha fatto notizia è Silvio, ma da tempo questa scelta investiva Matteo Salvini e Giuseppe Conte: stiamo parlando dell’approdo e lo sbarco deiitaliani su. Come sappiamoè una piattaforma piuttosto particolare, con una audience formata per oltre l’80% da giovani e giovanissimi. È evidente che la scelta di un leader politico in campagna elettorale di parlare a quella fetta di popolazione in cui c’è una piccola quota di elettori e magari di primissimi elettori, ha delle radici strategiche. Ha una dimensione elettorale sensata, una nuova audience che si interessa di temie li segue attraverso gli influencer e l’attivismo. Pensiamo alle ...

formichenews : ?? #Politicaepopcorn - I politici sbarcano su #TikTok (anche #Berlusconi). ??? Di cosa si occuperà oggi la videorubr… - rikercommander : La #politica gestisce la #sanità ... ?? Il giorno che toglieremo la #politica dalla #sanità significa che la faremo… - NuovaITA : La @GiorgiaMeloni distrugge le famiglie italiane x fare la sguattera di USA e NATO @NuovaITA e ora di preparare le… - NuovaITA : @Giorgiolaporta Ringraziamo CSX e CDX x la loro merda e criminale politica contro gli italiani… - Dorothy72Cucci : IL MONDO CAMBIA ROTTA . . . Addio bandierine nel culo . . . Addio teoria LGBT siete pronti??? I pop corn????????? -

Formiche.net

... in un Ftse Mib quasi tutto in "rosso" si salvano solo alcune banche ( Banco Bpm e BancaEr ) e ... Le reazioni alle parole di Powell, venerdì scorso, sull'orientamento futuro della...Si narra per esempio che nel 2016 pagò di 'tasca propria' la bandSilver di cui era grande fan ... E laIlya non pareva interessarsi all'argomento all'università anche se la sua posizione,... Politica e pop corn. Arriva la video-rubrica di Carone su Formiche Questa è Politica e pop corn, una nuova rubrica su Formiche in cui commenteremo insieme il meglio ma anche il peggio di questa campagna elettorale. Io sono Martina Carone, sono una consulente Quorum-Y ...La prima campagna elettorale estiva, le prime elezioni autunnali, forse la prima premier donna nella storia della Repubblica italiana. Sono elezioni da primato quelle che porteranno gli italiani, il 2 ...