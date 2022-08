POGBA, GUERRA FRA FRATELLI: QUALI SEGRETI NASCONDE LO JUVENTINO? (Di lunedì 29 agosto 2022) La speranza di un lieto fine da “C’è posta per te” è praticamente nulla. La rima “FRATELLI coltelli”, piuttosto, sembra possa essere più consona per descrivere il rapporto tra Paul e Mathias POGBA. La notizia più fresca, che risale a ieri, è che lo JUVENTINO ha deciso di denunciare “minacce” e “tentativi di estorsioni da parte di una banda organizzata” nei suoi confronti, come si evince in un comunicato firmato dai suoi legali e dal proprio procuratore. Ma la “bomba” è quella che immagina di scatenare Mathias, anche lui calciatore, ma oggi senza squadra: sui social network ha trasmesso un video nel quale annuncia rivelazioni esplosive, ovviamente sul fratello più famoso. POGBA, GUERRA TRA FRATELLI: PAUL REAGISCE “Le recenti dichiarazioni di Mathias POGBA sui social non ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 29 agosto 2022) La speranza di un lieto fine da “C’è posta per te” è praticamente nulla. La rima “coltelli”, piuttosto, sembra possa essere più consona per descrivere il rapporto tra Paul e Mathias. La notizia più fresca, che risale a ieri, è che loha deciso di denunciare “minacce” e “tentativi di estorsioni da parte di una banda organizzata” nei suoi confronti, come si evince in un comunicato firmato dai suoi legali e dal proprio procuratore. Ma la “bomba” è quella che immagina di scatenare Mathias, anche lui calciatore, ma oggi senza squadra: sui social network ha trasmesso un video nel quale annuncia rivelazioni esplosive, ovviamente sul fratello più famoso.TRA: PAUL REAGISCE “Le recenti dichiarazioni di Mathiassui social non ...

lauracollantin : Quindi adesso ci aspetta una guerra di macumba? ????????? #Pogba - racksonfra : tutti infortunati, pareggiamo partite vinte, i papponi non se ne vogliono andare e ti bloccano il mercato, plusvale… - marbellapelato : “Pogba? Si cela lui dietro il costume del Gabibbo, noto criminale di guerra.” -Matthijs d- Pogba, via TikTok - leclercbatch : Ci sta, a quest'ora, Allegri ubriaco marcio a quest'ora mentre si gratta le palle sul divano di casa e poi ci sta q… - apathetichead : Il fratello di Pogba sta per dichiarare guerra alla Bulgaria -