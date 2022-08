Pogba: «A marzo mi hanno chiuso in una casa a Parigi con fucili d’assalto per estorcermi 11 milioni» (Di lunedì 29 agosto 2022) Pogba è sotto ricatto. Secondo quanto scrive il Daily Mail il centrocampista della Juventus ha denunciato alle autorità francesi un complotto per ricattarlo da parte di una banda che a marzo scorso lo avrebbe trascinato in un appartamento di Parigi chiedendogli 11 milioni di sterline mentre lo minacciavano con fucili d’assalto. Pogba dice che gli uomini pretendono soldi per “servizi di protezione” che risalgono a 13 anni fa, inclusa la sua permanenza a Manchester. La denuncia segue la minaccia subita sabato dal fratello di Pogba, Mathias, che ha pubblicato online un bizzarro video – in quattro lingue (francese, italiano, inglese e spagnolo) – nel quale annuncia ‘grandi rivelazioni’ sul fuoriclasse. In una dichiarazione firmata dai suoi avvocati, sua ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022)è sotto ricatto. Secondo quanto scrive il Daily Mail il centrocampista della Juventus ha denunciato alle autorità francesi un complotto per ricattarlo da parte di una banda che ascorso lo avrebbe trascinato in un appartamento dichiedendogli 11di sterline mentre lo minacciavano condice che gli uomini pretendono soldi per “servizi di protezione” che risalgono a 13 anni fa, inclusa la sua permanenza a Manchester. La denuncia segue la minaccia subita sabato dal fratello di, Mathias, che ha pubblicato online un bizzarro video – in quattro lingue (francese, italiano, inglese e spagnolo) – nel quale annuncia ‘grandi rivelazioni’ sul fuoriclasse. In una dichiarazione firmata dai suoi avvocati, sua ...

