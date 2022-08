Poche novità per il Samsung Galaxy S23 rispetto al Galaxy S22

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 29 agosto 2022) Cosa potrebbe avere di diverso ilS23alS22? Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul avrebbe in mente di consolidare quanto di buono fatto con l’attuale generazione, soprattutto in termini di schermo (sia per quanto riguarda le specifiche tecniche che le dimensioni), le batterie ed i sensori delle fotocamere (almeno per due delle tre versioni che stanno per essere presentate). Lapiù grande consisterà nell’abbandono dei processori proprietari Exynos in favore di quelli Snapdragon di Qualcomm, che nel tempo si sino dimostrati maggiormente efficienti ed ugualmente potenti, se non anche di più. I prossimiS23 dovrebbero montare tutti il processore Qualcomm ...