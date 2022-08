Pillole abortive, negli Usa è boom di siti illegali ed è allarme mercato nero (Di lunedì 29 agosto 2022) Il divieto di aborto sta cambiando l’America. Da quando la Corte suprema statunitense ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade, con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l’aborto negli Usa, gli Stati che hanno approvato queste leggi stringenti hanno di fatto vietato l’interruzione di gravidanza, eccetto nei casi in cui la vita della madre risulterebbe in pericolo. Ma come risultato si sta assistendo a un boom di siti illegali per le Pillole abortive: a rivelarlo è il Wall Street Journal. I Paesi che proibiscono completamente l’aborto sono 26, tra cui El Salvador, Nicaragua e la Repubblica Dominicana in America Latina, Repubblica Democratica del Congo e Senegal in Africa, Iraq e Filippine in Asia e Medio Oriente e, in ultimo, Malta e San Marino nell’area europeaSono decine i ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Il divieto di aborto sta cambiando l’America. Da quando la Corte suprema statunitense ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade, con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l’abortoUsa, gli Stati che hanno approvato queste leggi stringenti hanno di fatto vietato l’interruzione di gravidanza, eccetto nei casi in cui la vita della madre risulterebbe in pericolo. Ma come risultato si sta assistendo a undiper le: a rivelarlo è il Wall Street Journal. I Paesi che proibiscono completamente l’aborto sono 26, tra cui El Salvador, Nicaragua e la Repubblica Dominicana in America Latina, Repubblica Democratica del Congo e Senegal in Africa, Iraq e Filippine in Asia e Medio Oriente e, in ultimo, Malta e San Marino nell’area europeaSono decine i ...

