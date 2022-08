Piaceva al Milan: Badé in Bundesliga? (Di lunedì 29 agosto 2022) Seguito dal Milan ai tempi del Lens, il difensore centrale Loïc Badé potrebbe lasciare il Rennes. Piace all'Eintracht Franco... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Seguito dalai tempi del Lens, il difensore centrale Loïcpotrebbe lasciare il Rennes. Piace all'Eintracht Franco...

kimonsjaer24 : RT @letMoncadacook: @NonEvoluto Ale che ne pensi invece di questa terza maglia del Milan? L'originale non mi piaceva e ho preso per mio fig… - letMoncadacook : @NonEvoluto Ale che ne pensi invece di questa terza maglia del Milan? L'originale non mi piaceva e ho preso per mio… - cheminchialeggi : Mi piaceva quando allenava il Milan ???? - ILMILANTW : RT @Eugenio_Longo78: @marco_lauro @ILMILANTW È un profilo che piaceva sia quest’anno che la scorsa estate. Ma il Milan quest’anno particola… - Eugenio_Longo78 : @marco_lauro @ILMILANTW È un profilo che piaceva sia quest’anno che la scorsa estate. Ma il Milan quest’anno partic… -