Pescara, operazione Stop Fake: la Finanza sequestra 130.000 articoli contraffatti (Di lunedì 29 agosto 2022) È stato un duro colpo quello inferto dalla Guardia di Finanza di Pescara che, nel corso dell'operazione "Stop Fake", mirata a contrastare la filiera dell'illecito fra Abruzzo e Lazio, ha sequestrato

Pescara, operazione Stop Fake: la Finanza sequestra 130.000 articoli contraffatti È stato un duro colpo quello inferto dalla Guardia di Finanza di Pescara che, nel corso dell'operazione "Stop Fake", mirata a contrastare la filiera dell'illecito fra Abruzzo e Lazio, ha sequestrato 130mila articoli taroccati e non sicuri. Sul mercato avrebbero fruttato oltre 52 mila euro. Tra i beni confiscati bigiotteria e carte da gioco. PESCARA: SEQUESTRATI 130MILA ARTICOLI CONTRAFFATTI, SGOMINATA ORGANIZZAZIONE DI CINESI PESCARA – I militari del Comando Provinciale di Pescara hanno risalito la filiera illecita della contraffazione dal territorio abruzzese a quello laziale per porre termine al traffico di prodotti non