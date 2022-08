Percorso 60 CFU, ancora niente Dpcm: era atteso entro il 31 luglio. Cosa c’è da sapere (Di lunedì 29 agosto 2022) Manca ancora il Dpcm che dovrebbe regolare il Percorso di abilitazione di 60 CFU così come previsto dalla legge 76/2022, al cui interno c'è la riforma del reclutamento targata Patrizio Bianchi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) Mancailche dovrebbe regolare ildi abilitazione di 60 CFU così come previsto dalla legge 76/2022, al cui interno c'è la riforma del reclutamento targata Patrizio Bianchi. L'articolo .

ProfCaffarel : @confundustria A scuola per insegnare serve la laurea magistrale, 60 cfu, tfa, tirocini, dare il culo, il tutto per… - manu394x : @xsjlences È per questo motivo che vorrei diventare professoressa, anche se lo stato ha reso il percorso per divent… - unipmilano : #DalBlogDellUniversità Quanti #CFU servono per laurearsi? Nel caso delle #LaureeTriennali sono necessari 180… -