Perché le grandi rockstar sono state stregate da Il Signore degli Anelli?

Nel 1977, Mick Jagger era una delle persone più sexy, cool e richieste al mondo. Tuttavia, cosa desiderava davvero? Prestare la voce a Frodo del Il Signore degli Anelli nell'adattamento animato che sarebbe uscito l'anno successivo. Eppure il frontman dei Rolling Stones frequentava modelle, si esibiva sui palchi delle più importanti arene ed era un ospite abituale dello Studio 54. «In pratica un giorno mi chiama e dice: "Ho sentito che stai facendo il Signore degli Anelli. Vorrei dare la voce a Frodo"», mi ha raccontato di recente il regista del film, il leggendario animatore Ralph Bakshi. Così Bakshi invitò Jagger allo studio per un tour, desideroso di affidargli la parte. I produttori del film, intenzionati a far recitare i classici attori di teatro britannici, non erano ...

