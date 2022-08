Perché la politica deve ridare ai giovani il futuro (Di lunedì 29 agosto 2022) La campagna elettorale è tutta incentrata su fisco e pensioni. Come al solito. Il centrodestra propone la flat tax, il centrosinistra il taglio dell’Irpef sui redditi medio-bassi, il Movimento 5 st... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 29 agosto 2022) La campagna elettorale è tutta incentrata su fisco e pensioni. Come al solito. Il centrodestra propone la flat tax, il centrosinistra il taglio dell’Irpef sui redditi medio-bassi, il Movimento 5 st... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

lucianonobili : Cos’è la politica senza credibilità? Perché serve un #TerzoPolo della serietà? Perché gli altri ci prendono in giro… - fffitalia : #JetPrivati: pochissimi li usano, non portano benefici alla società, emettono moltissimo. Eliminarli è buon senso.… - Agenzia_Ansa : 'Andare in pensione a 67 anni è una follia. La Fornero ha detto che 41 anni non sono sufficienti per andare in pens… - unione_popolare : RT @UPtrieste: ??Ma cos'è #UnionePopolare ? ?? Vediamo cosa dicono alcune testate! ??? ??'Il Giornale' ??'Il Fatto Quotidiano': - sonoViolet : RT @UPtrieste: ??Ma cos'è #UnionePopolare ? ?? Vediamo cosa dicono alcune testate! ??? ??'Il Giornale' ??'Il Fatto Quotidiano': -

Dabaiba si impone come l'uomo forte di Libia Un voto che lo stesso Dabaiba, in fondo, ha dimostrato di non volere, perché il potere in Libia è ...golpe fallito da Fathi Bashagha e Khalifa Haftar dimostra invece la loro impreparazione politica e ... Perché la politica deve ridare ai giovani il futuro Ritratto di un paese che pensa più alle pensioni che alle incertezze e allo smarrimento di una generazione. Con una proposta: una regola fiscale intergenerazionale, che però non è politicamente ... Il Foglio Un voto che lo stesso Dabaiba, in fondo, ha dimostrato di non volere,il potere in Libia è ...golpe fallito da Fathi Bashagha e Khalifa Haftar dimostra invece la loro impreparazionee ...Ritratto di un paese che pensa più alle pensioni che alle incertezze e allo smarrimento di una generazione. Con una proposta: una regola fiscale intergenerazionale, che però non è politicamente ... Perché la politica deve ridare ai giovani il futuro