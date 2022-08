Perché il gas fa impazzire le bollette della luce: la risposta è nella struttura del mercato dell'elettricità (Di lunedì 29 agosto 2022) Perché la bolletta del gas aumenta l'abbiamo più o meno capito: è il ricatto di Putin che taglia le forniture di metano, mandando il prezzo alle stelle. Ma che c'entra la luce? Come mai la bolletta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022)la bolletta del gas aumenta l'abbiamo più o meno capito: è il ricatto di Putin che taglia le forniture di metano, mandando il prezzo alle stelle. Ma che c'entra la? Come mai la bolletta ...

ricpuglisi : Dai, chiusura anticipata dei locali notturni per risparmiare su gas e luce, perché è ora che i giovani si sacrifich… - Agenzia_Ansa : 'Realisticamente abbiamo bisogno di usare ancora petrolio e gas nel breve termine, perché altrimenti la civilizzazi… - matteorenzi : Notizia di oggi: la Basilicata darà gratis il gas ai Lucani. Dire sì agli impianti serve! È chiaro perché noi DA SO… - MarioCircello : RT @ricpuglisi: Dai, chiusura anticipata dei locali notturni per risparmiare su gas e luce, perché è ora che i giovani si sacrifichino un p… - alberto_morando : Sapete perché vogliono il prezzo massimo imposto per il gas russo? Per bloccare la fornitura di gas e dare la colpa… -