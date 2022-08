Perché è stato annullato il lancio di Artemis verso la Luna e quando sarà il prossimo tentativo (Di lunedì 29 agosto 2022) Un problema a un motore ha prima ritardato e poi consigliato di annullare il lancio di oggi da parte dei tecnici della Nasa. Difficile dire se per il 2 settembre (la prossima data utile) si riuscirà a risolverlo Leggi su repubblica (Di lunedì 29 agosto 2022) Un problema a un motore ha prima ritardato e poi consigliato di annullare ildi oggi da parte dei tecnici della Nasa. Difficile dire se per il 2 settembre (la prossima data utile) si riuscirà a risolverlo

